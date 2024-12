Danza, Les Étoiles a Roma all'insegna di Pistoletto il 4-5 gennaio

Leggi su Ildenaro.it

, 19 dic. (askanews) – Il Gala internazionale diLes, in scena all’Auditorium Parco della Musica – Ennio Morricone diil 4(ore 21) e il 5(doppio spettacolo ore 16.30 e 21), si presenta come “Gala della pace preventiva”. Lo spettacolo compie 10 anni e saranno 19 le stelle dellache vi parteciperanno. Per questa “Anniversary Edition 2025”, il direttore artistico Daniele Cipriani, si è ispirato a Michelangelo. “Lesè in miniatura un mondo senza frontiere, né geografiche, né di genere, né di stile di vita; è un universo dove le maggiori stelle convivono e ‘con-no’, a prescindere dai loro tanti paesi di provenienza, anzi arricchendo l’idioma dellagrazie all’accento stilistico che ognuno di loro ‘parla’. Ribaltando la celebre locuzione latina, sostengo che se si vuole la pace bisogna costruire la pace, non usare la guerra come metodo di dissuasione.