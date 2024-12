Ilrestodelcarlino.it - Cna Ravenna: sfide e opportunità per le imprese tra alluvione e transizione energetica

Si chiude un anno che, come il 2023, ha dovuto fare i conti con l’, anche in zone già colpite in precedenza. Come hanno reagito e come stanno reagendo le aziende? Lo chiediamo al direttore generale di CnaMassimo Mazzavillani e al presidente di CnaMatteo Leoni. "Finché non si realizzeranno le opere del piano speciale di messa in sicurezza, il rischiopurtroppo è tra le principali preoccupazioni delle, non solo quelle colpite. Lesono ripartite, sia nel 2023 che nel 2024, sostanzialmente da sole, con risorse proprie, accendendo finanziamenti e con la solidarietà del territorio e dei fornitori. I numeri delle risorse erogate dallo Stato lo dimostrano con percentuali intorno al 2% delleristorate, eccetto per leche esportano che hanno potuto usufruire dei bandi Simest, rapidi e semplici.