Anteprima24.it - All’Ex Eliseo film per i più piccoli: parte la rassegna di Natale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti4 – Unalaboratoriale cinematografica dedicata ai bambini ed agli adolescenti nel periodo delle festività natalizie. E’ tutto pronto per “Buon, sotto lo schermo: ci vediamo all’”, l’iniziativa culturale in programma dal 23 al 30 dicembre prossimi presso la struttura comunale di via Roma.In programma, 9 proiezioni spalmate su 8 giorni di grande cinema, con annesse attività laboratoriali. Il tutto, nella splendida cornice di quella che è sempre di più a tutti gli effetti la casa della cinematografia del capoluogo. Laè patrocinata dal Comune di Avellino, in collaborazione con lo “Zia Lidia Social Club”, che curerà gli approfondimenti al termine delle proiezioni, e il supporto tecnico di “Aeffetech – tecnologie ed allestimenti per eventi”.