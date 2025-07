Traffico Roma del 04-07-2025 ore 11 | 30

Traffico intenso a Roma il 4 luglio 2025 alle 11:30, con un incidente in via dei Gordiani che ha causato l'isolamento dell'area e la chiusura temporanea della circolazione, inclusa la Casilina tra via dei Gordiani e Togliatti. La stazione della metro è stata deviata, mentre le linee bus 213 e 412 sono state riorganizzate. Restate aggiornati per altre notizie di viabilità e percorsi alternativi nella Capitale.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alla Prenestino questa all'esplosione di una distributore di carburante in via dei Gordiani l'area è stata isolata chiusura al traffico anche sulla Casilina tra via dei Gordiani e la Togliatti è stata da poco riaperta ai viaggiatori la stazione della metro ci restano deviate le linee bus 213 e 412 le altre notizie di viabilità sul Raccordo Anulare chiusa la corsia tra gli svincoli Bufalotta e Prenestina in direzione casino per lavori di manutenzione rallentamenti sono segnalati poi sulla tangenziale est in via Trionfale sulla Flaminia all'altezza del raccordo anulare incidenti e rallentamenti al largo Preneste in via dei Monti Tiburtini in via Tiburtina e in centro a piazza dell'esquilino

