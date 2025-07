Esplosione Roma | il momento della deflagrazione

Un’onda di panico e distruzione ha scosso Roma con l’esplosione della cisterna di Gpl in via dei Gordiani, nel cuore del Prenestino. Sono circa venti le persone ferite, tra cui poliziotti e civili, che ora affrontano il trauma di un momento drammatico. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa deflagrazione improvvisa. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Sono una ventina le persone rimaste ferite, accertate finora, nell’ esplosione della cisterna di Gpl in un distributore e deposito in via dei Gordiani 34 a Roma, nella zona del Prenestino. Tra i feriti dieci poliziotti, operatori delle forze dell’ordine e alcuni passati. Nel corso delle prime operazioni di soccorso successive all’esplosione, i carabinieri intervenuti hanno prontamente evacuato l’area interessata e prestato i primi soccorsi ad alcuni feriti, che sono stati accompagnati in ospedale anche con le autoradio di servizio, tra cui uno dei più gravi condotto all’ospedale Vannini. Anche un carabiniere del Nucleo radiomobile, tra i primi intervenuti, è rimasto lievemente ferito. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma: il momento della deflagrazione

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - momento - deflagrazione

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l’esplosione di una cisterna presso un distributore. Nel video si vede il momento della deflagrazione, che ha investito i vigili del fuoco e i sanitari del 118 già pr Vai su X

Sono almeno dieci i feriti nell’esplosione al distributore di via dei Gordiani. Al momento è stato portato in ospedale un vigile del fuoco. Sarebbero rimasti feriti anche otto poliziotti e un operatore del 118. I pompieri sono ancora impegnati a spegnere l’incendio. Vai su Facebook

Esplosione in un distributore di benzina a Roma; Esplosione in un distributore a Roma, almeno 10 i feriti; Esplosione Roma, i video della deflagrazione e del rogo.

Roma, esplosione in un distributore: il momento della deflagrazione - (LaPresse) Sono una ventina le persone rimaste ferite, accertate finora, nell'esplosione della cisterna di Gpl in un distributore e deposito in via dei Gordiani 34 a Roma, nella zona ... Scrive msn.com

Roma, il momento esatto dell’esplosione al benzinaio: i vigili del fuoco erano già sul posto - Roma, pubblicato il video dell’esplosione avvenuta nei pressi di un benzinaio. Segnala la7.it