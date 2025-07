Roma forte esplosione in zona Centocelle

Roma si è svegliata oggi con un boato che ha scosso il quartiere di Centocelle, provocando preoccupazione tra residenti e passanti. Un'esplosione vicino a un distributore di benzina in via dei Gordiani ha causato una vasta nube e incertezza, mentre le autorità indagano sulle cause dell'incidente. La città, ancora sotto shock, si attende un aggiornamento sullo stato di sicurezza e sulle misure adottate per garantire la tutela di tutti. Si resta in attesa di ulteriori sviluppi.

In via dei Gordiani. Roma si è svegliata oggi, 4 luglio, con una grossa esplosione, In Via dei Gordiani, al Prenestino, si è udito un forte boato: c’è stata infatti una esplosione nei pressi di un benzinaio. L’incidente sarebbe avvenuto dopo le 8 del mattino e come spiega Ansa, sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione. La città è ora avvolta, in gran parte da una nuvola. Si parla di almeno 21 feriti nell’esplosione tra cui un vigile del fuoco portato via in ospedale. Tra gli altri feriti otto poliziotto e un operatore del 118. Per precauzione è stata chiusa la fermata della metro C Teano. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Roma, forte esplosione in zona Centocelle

