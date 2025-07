Ruba collane e bracciali per 130mila euro con la tecnica del foulard 60enne arrestata | il video dei colpi

Una truffa brillante e audace quella messa in atto da una donna di 60 anni, che ha sottratto gioielli per oltre 130mila euro utilizzando la sofisticata tecnica del foulard. La Polizia di Stato di Milano e i Carabinieri di Pavia hanno smascherato questa ladra, arrestandola e mettendole ai domiciliari. Un caso che scuote il mondo della sicurezza e della criminalità , dimostrando quanto possa essere ingegnoso il crimine quando si tratta di nascondersi tra le pieghe della normalità . Continua a leggere.

La polizia di Stato di Milano e i carabinieri di Pavia hanno arrestato e posto ai domiciliari una 60enne accusata di tre furti aggravati. La donna avrebbe rubato bracciali e collane da 130mila euro a tre gioiellerie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: collane - bracciali - 130mila - euro

Ruba collane e bracciali per 130mila euro con la tecnica del foulard, 60enne arrestata: il video dei colpi; Milano, arrestata la ladra chic delle gioiellerie: con la tecnica del foulard ha fatto 3 colpi e 130 mila euro di bottino; Milano, ladra ruba 130mila euro di gioielli conquistando la fiducia dei negozianti -.

Milano - Ruba bracciali, anelli e diamanti per 130mila euro: arrestata donna sessantenne - Le rapine che hanno messo sulle tracce della signora sessantenne sono le prime due, nelle gioiellerie di Milano in via Biond ... Lo riporta milano.repubblica.it

Milano, arrestata la ladra chic delle gioiellerie: con la tecnica del foulard ha fatto 3 colpi e 130 mila euro di bottino - La 60enne, con numerosi precedenti, aveva colpito per due volte a Milano e una in provincia di Pavia. Riporta milano.corriere.it