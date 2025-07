Mondiale per club quarti di finale | Real Madrid-Borussia Dortmund in tv su Canale 5

Il Mondiale per club entra nel vivo con i quarti di finale, tra cui il tanto atteso scontro tra Real Madrid e Borussia Dortmund, in programma venerdì 4 luglio. Le emozioni delle grandi sfide sono accessibili a tutti, trasmesse gratuitamente su Canale 5 e altre piattaforme come DAZN e Mediaset. Tifosi e appassionati sono pronti a vivere ogni istante di questa competizione imperdibile, che promette spettacolo, talento e adrenalina. Non perdere l’appuntamento con una delle partite più attese della rassegna.

Il Mondiale per club entra nel vivo con le sfide dei quarti di finale, che si svolgono tra venerdì 4 e sabato 5 luglio. Questi incontri rappresentano tappe fondamentali della competizione, trasmesse in modo gratuito su piattaforme come DAZN e Mediaset. L'attenzione degli appassionati è rivolta alle partite più attese, ai protagonisti coinvolti e agli approfondimenti dedicati alla manifestazione. le partite del primo giorno di quarti di finale. il match di venerdì: fluminense contro al hilal. Il primo confronto del weekend si disputa presso il Camping World Stadium di Orlando, alle ore 21:00. In campo troviamo il Fluminense, sorprendente qualificato dopo aver eliminato l' Inter, e l' Al Hilal, che ha superato gli ottavi battendo il Manchester City.

Playoff Virtus Bologna, date e orario dei quarti di finale - I playoff della Virtus Bologna sono pronti a entrare nel vivo! Le prime tre partite dei quarti di finale si disputeranno a partire da domenica 18 maggio 2025, con un emozionante calendario che prevede un incontro in casa e due sfide in trasferta.

