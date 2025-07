PCTO sulle discipline STEM | manifestazioni di interesse entro il 15 luglio AVVISO

Se sei uno studente o un docente interessato a esplorare le opportunità nelle discipline STEM, non perdere l’occasione di partecipare ai nuovi laboratori di orientamento. Pubblicato su Scuola Futura l’avviso pubblico prot. n. 115839 del 3 luglio 2025, in linea con il decreto n. 258 del dicembre 2024, offre manifestazioni di interesse entro il 15 luglio. Approfitta di questa iniziativa per arricchire il percorso formativo e stimolare le competenze trasversali.

Pubblicato su Scuola Futura l'avviso pubblico prot. n. 115839 del 3 luglio 2025, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 dicembre 2024, n. 258, che prevede la realizzazione di laboratori di orientamento nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), rivolti a studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

?114 #studenti provenienti da 6 istituti scolastici di Roma e dintorni sono stati i protagonisti nei 6 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (#PCTO) organizzati nel centro di ricerche ENEA di #Frascati per l'anno scolastico 2024/2025. Sono Vai su Facebook

