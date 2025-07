Esplosione Roma un residente | Devastato tutto

Un’esplosione devastante ha scosso Roma, lasciando un residente profondamente sconvolto. Dal racconto emerge la scena di distruzione, con detriti che hanno raggiunto persino la piscina del Circolo Villa De Sanctis, simbolo di spazi di svago e relax. Fortunatamente, grazie alla chiusura dei locali, non ci sono state vittime tra i passanti. Questa tragedia ricorda quanto la sicurezza debba essere sempre una priorità in città come Roma.

Il racconto di un residente dopo l’esplosione in un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma, in cui sono rimaste ferite una ventina di persone. I detriti hanno raggiunto anche la piscina accanto del Circolo Sportivo Villa De Sanctis. “Ha devastato anche la piscina, che era ancora chiusa, fino ai campi da tennis. Per fortuna era tutto chiuso, non c’era gente in giro. Ha devastato tutto”, ha detto l’uomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma, un residente: “Devastato tutto”

In questa notizia si parla di: devastato - tutto - esplosione - roma

L’ex tronista Leonardo Greco: “Dopo una malattia ho perso tutto. Ero devastato, poi ho trovato la forza” - Leonardo Greco, uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, ha attraversato un momento drammatico: una malattia che gli ha portato via tutto, lasciandolo devastato.

Il boato ha scosso la notte del Bronx di Torrevecchia, costringendo decine di famiglie a lasciare le proprie case. L’esplosione che ha devastato l’ingresso di una palazzina non sarebbe stata causata da una fuga di gas, ma da una potente bomba carta. I carabi Vai su Facebook

Esplosione in un deposito di gas a Roma, un residente: Devastato tutto; Roma, un centro sportivo devastato dall'esplosione al distributore di benzina; Il fumo nero, le macerie carbonizzate: le immagini del distributore devastato dall’esplosione a Roma.

Un residente dopo l'esplosione in un deposito di gas a Roma: «Ha devastato tutto» - (LaPresse) Il racconto di un residente dopo l’esplosione in un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma, in cui sono rimaste ferite una ventina di persone. Si legge su video.corriere.it

Esplosione in un deposito di gas a Roma, un residente: "Devastato tutto" - (LaPresse) Il racconto di un residente dopo l’esplosione in un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma, in cui sono ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com