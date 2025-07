Casa a Palazzo Vecchio la firma dei nuovi accordi territoriali sulle locazioni abitative

A Firenze, nel cuore di Palazzo Vecchio, è stata firmata la svolta per le locazioni abitative: i nuovi accordi territoriali puntano a promuovere il canone concordato, facilitare l'accesso alle abitazioni e incentivare contratti a lungo termine. Un passo decisivo per affrontare l'emergenza abitativa nella provincia, coinvolgendo attivamente cittadini e stakeholders. Questi accordi rappresentano un’opportunità concreta per garantire soluzioni stabili e sostenibili per tutti.

Firenze, 4 luglio 2025 - Incentivare il più possibile lo strumento del canone concordato, tra le leve con cui affrontare l’emergenza abitativa, agevolare l’accesso allo strumento da parte di sempre più soggetti, incentivare i contratti a lungo termine. Con questi obiettivi strategici sono stati siglati ieri pomeriggio a Palazzo Vecchio i nuovi accordi territoriali sugli affitti per tutti i comuni del Lode fiorentino da parte delle organizzazioni sindacali e associazioni degli inquilini e delle associazioni di proprietari. È stata l’occasione per impostare un lavoro congiunto da parte di tutti i soggetti coinvolti, dall’amministrazione comunale di Firenze e tutti i comuni facenti parte dell’ambito Lode, per incentivare il ricorso al canone concordato, utile da un lato a calmierare il mercato delle locazioni private dall’altro ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di locazioni ad uso residenziali a lungo termine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Casa, a Palazzo Vecchio la firma dei nuovi accordi territoriali sulle locazioni abitative

