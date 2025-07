È partito da Villa Manin a Codroipo UD il tour estivo di Irama prodotto da Vivo Concerti che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani

Il 3 luglio, Villa Manin a Codroipo ha dato il via al tour estivo di Irama, prodotto da Vivo Concerti. Un viaggio musicale che promette emozioni e grandi performance, portando l’artista sui palchi dei principali festival italiani. Tra le sue hit più amate, come "Ovunque sarai" e "Yo quiero amarte", Irama si prepara a incantare il pubblico con uno show coinvolgente e ricco di energia. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della musica e delle emozioni!

C odroipo (UD), 3 lug. (askanews) – . Uno show ricco di musica ed emozioni, sulle note delle sue hit più amate: da Ovunque sarai a La genesi del tuo colore, passando per Yo quiero amarte. Leggi anche › Vasco Rossi: in arrivo il documentario sui sette concerti kolossal a San Siro Un momento speciale ha emozionato il pubblico quando, durante l’inedito Giulia, Irama ha invitato sul palco una fan di nome Giulia, cantando il brano accanto a lei. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Al via il tour estivo di Irama da Villa Manin a Codroipo iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - È partito da Villa Manin a Codroipo (UD) il tour estivo di Irama, prodotto da Vivo Concerti, che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani

In questa notizia si parla di: codroipo - partito - villa - manin

Ieri sera, mercoledì 2 luglio, è partito da Villa Manin a Codroipo (UD) il tour estivo di Irama, che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani. ... Vai su Facebook

È partito da Villa Manin a Codroipo (UD) il tour estivo 2025 di Irama, prodotto da Vivo Concerti, che lo porterà nei principali festival #Irama #Live #Estate2025 Vai su X

IRAMA: E’ PARTITO DA VILLA MANIN IL LIVE 2025 IN PROGRAMMA NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI; Irama in concerto invita a sorpresa una fan emozionata sul palco per cantare l’inedito…; Al via il tour estivo di Irama da Villa Manin a Codroipo.

Al via il tour estivo di Irama da Villa Manin a Codroipo - È partito da Villa Manin a Codroipo (UD) il tour estivo di Irama, prodotto da Vivo Concerti, che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani ... Come scrive iodonna.it

Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo - Tutto pronto nello splendido contesto di Villa Manin di Codroipo (Ud) per il grande ritorno in Friuli Venezia Giulia di Gianna Nannini, la rocker più amata della musica italiana. Riporta udine20.it