Drammatico malore per un operaio al lavoro lungo una strada morto a 58 anni Stava lavorando alla posa della fibra ottica lungo via Randolfi ad Atina

Una tragica giornata scuote la comunità di Atina: un operaio di 58 anni, impegnato nella posa della fibra ottica lungo via Randolfi, ha perso la vita improvvisamente a causa di un malore. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Un dramma che ci ricorda quanto il lavoro possa essere pericoloso e imprevedibile. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti.

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Atina questa mattina. Intorno alle 10, un operaio di 58 anni, impegnato nell'installazione della fibra ottica in via Randolfi, ha accusato un malore improvviso ed è deceduto sul posto. Nonostante i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La causa del malore è ancora da accertare.

