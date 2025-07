Selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali 2025 26 | domande entro le 12 del 10 luglio AVVISO

Sei un docente desideroso di contribuire al futuro dell’istruzione? Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto la selezione per 120 docenti che formeranno le équipe formative territoriali 2025/26. Un’occasione imperdibile per mettersi in gioco e fare la differenza! Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 10 luglio: non perdere questa chance di entrare in azione.

Con l’avviso pubblico prot. n. 110913 del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito avvia una procedura selettiva finalizzata a individuare 120 docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per l’anno scolastico 202526. L'articolo Selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali 202526: domande entro le 12 del 10 luglio. AVVISO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: docenti - costituzione - équipe - formative

Selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali 2025/26: domande entro le 12 del 10 luglio. AVVISO; PNRR: pubblicate le Graduatorie di merito per la costituzione delle Equipe formative territoriali 2023-2025; Équipe formative territoriali 2023/24 e 2024/25: selezione di 120 docenti. Domande entro il 17 luglio. AVVISO.