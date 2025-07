Durante il ricovero al Careggi di Firenze Sostenete il matrimonio egualitario la porposta in ospedale di Lorenzo e Tommaso

proposta di matrimonio più significativa della sua vita. In un luogo simbolo di cura e speranza, due cuori si sono uniti in un gesto che va oltre le parole, affermando con forza che l’amore egualitario può sbocciare ovunque, anche nei momenti più inaspettati. Perché il vero valore di un’emozione sta nel suo coraggio e nella volontà di rendere il mondo un posto più giusto e inclusivo.

E rano appena tornati da un viaggio quando la vita ha cambiato ritmo all’improvviso: un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia all’Ospedale Careggi di Firenze, e la paura che si insinua tra le corsie. Ma, come ha detto Lorenzo, “l’amore non ha bisogno di condizioni perfette”. É stato proprio lì, tra monitor e camici, con il sostegno discreto e partecipe del personale sanitario, che Lorenzo ha scelto di fare al compagno Tommaso la promessa più grande. Leggi anche › Paolo Vallesi, la proposta di matrimonio che ha commosso il pubblico de “L’Isola dei Famosi 2025” Il video di quel momento, condiviso su Instagram, è diventato virale e sta commuovendo migliaia di persone in tutta Italia, mostrando la forza di un amore che non può ancora esprimersi attraverso il matrimonio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Durante il ricovero al Careggi di Firenze. "Sostenete il matrimonio egualitario" la porposta in ospedale di Lorenzo e Tommaso.

