Juve ecco Jonathan David | è arrivato a Malpensa ora visite e firma | VIDEO CMIT

Dopo una lunga rincorsa e attese febbrili, Jonathan David è finalmente arrivato a Malpensa, pronto a vestire la maglia della Juventus. L’attaccante canadese, accolto dai tifosi e dalle prime foto di rito, si appresta a vivere un emozionante nuovo capitolo nella sua carriera. La firma sul contratto e le visite mediche sono ormai alle porte: il suo viaggio italiano sta per decollare verso un futuro di successi con i colori bianconeri.

L'attaccante canadese sarà un nuovo calciatore bianconero: dopo lo sbarco a Milano, il viaggio verso Torino. Prime foto con i tifosi Tutto vero e confermato. Jonathan David sarà un nuovo calciatore della Juventus. L'attaccante canadese è sbarcato in questi minuti a Milano, all'aeroporto di Malpensa, per dare inizio alla sua avventura italiana. Prendendo già contatto con i suoi nuovi tifosi, concedendosi a qualche foto. Dopo una lunga rincorsa con una concorrenza foltissima vista la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero, alla fine a spuntarla è stato il club bianconero.

