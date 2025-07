Juve-Inter lo scambio sconquassa la Serie A | coinvolto Vlahovic

Juventus e Inter, storiche rivali della Serie A, sorprendono tutti con uno scambio di mercato destinato a sconvolgere gli equilibri del campionato. In un calcio in cui i contrasti sembravano insuperabili, ora le due big si alleano temporaneamente per risolvere i loro rebus di organico, coinvolgendo anche il protagonista più atteso: Vlahovic. La sessione di mercato promette colpi di scena, e questa operazione potrebbe essere il nuovo capitolo di un duello epico.

Nel mare increspato del calciomercato, anche le rivalità più accese sanno trovare tregua. È il caso di Inter e Juventus, che mettono momentaneamente da parte la storica tensione per esplorare incastri utili a risolvere i rispettivi rebus di organico. Entrambe reduci da un Mondiale per Club amaro e da stagioni prive di gloria, i due club più titolati d'Italia si muovono oggi con urgenza e cautela. In casa Juventus, l'estate ruota attorno al nome di Dusan Vlahovic, attaccante che da mesi tiene la società in ostaggio con il proprio contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio da 12 milioni annui. Il serbo, da tempo rilttante a nuove destinazioni, pare aver scelto la via della resistenza silenziosa: restare a Torino, rispettare il contratto e arrivare a parametro zero.

Vlahovic all'Inter, esplode la bomba: la Juve spalle al muro - L'ultima notizia di mercato scuote il panorama calcistico: Dusan Vlahovic diventa un obiettivo primario per l'Inter, mettendo la Juventus in una situazione di grande pressione.

