WWE | Dopo Roman Reigns anche Cody Rhodes nel film di Street Fighter nel ruolo di Guile

Dopo Roman Reigns, anche Cody Rhodes si prepara a conquistare il grande schermo, questa volta nel mondo di Street Fighter. Appassionato di videogiochi e ex campione WWE, Rhodes ha ottenuto il ruolo di Guile, l’iconico pilota dell’aeronautica statunitense. La sua partecipazione conferma l’interesse crescente di stelle del wrestling nel cinema e nei videogiochi, aprendo le porte a un 2024 ricco di sorprese e action. Il viaggio di Rhodes nel mondo dei combattimenti è appena iniziato.

Cody Rhodes, noto appassionato di videogiochi e ex campione WWE, sta per entrare nel mondo di Street Fighter. Deadline ha confermato che Rhodes è stato scelto per interpretare Guile nel film. Sebbene si sapesse già che fosse in trattative per il ruolo, ora la sua partecipazione al progetto è ufficiale. Guile è un personaggio che ha fatto il suo debutto nel 1991 in Street Fighter 2: è un pilota dell’aeronautica militare statunitense che cerca vendetta per la morte del suo amico Charlie, ucciso dal malvagio dittatore M. Bison. Uno dei personaggi più amati della saga, Guile era stato interpretato da Jean-Claude Van Damme nell’adattamento live-action del 1994. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Dopo Roman Reigns, anche Cody Rhodes nel film di Street Fighter nel ruolo di Guile

In questa notizia si parla di: cody - rhodes - street - fighter

WWE: Cody Rhodes pubblicizzato per Money In The Bank, potremmo rivederlo presto - Cody Rhodes potrebbe presto fare il suo ritorno in WWE, essendo stato pubblicizzato per Money in the Bank.

WWE: Dopo Roman Reigns anche Cody Rhodes in trattative per un ruolo iconico nel film di Street Fighter Vai su X

Stando ai rumors, CODY RHODES sarebbe in trattativa per il ruolo di Guile nel nuovo film ispirato a Street Fighter. Nella pellicola è già confermato Roman Reigns, che interpreterà Akuma. Vai su Facebook

Street Fighter, Cody Rhodes si unisce al cast del live action; Street Fighter, Cody Rhodes erede di Jean Claude Van Damme nel ruolo di Guile? Rumor; Street Fighter: WWE Superstar Cody Rhodes Reportedly In Talks To Play Guile.

Street Fighter, Cody Rhodes si unisce al cast del live action - Dopo Roman Reigns, anche un'altra star della WWE sarebbe in trattative per il live action di Street Fighter: chi potrebbe interpretare Cody Rhodes? Riporta comingsoon.it

Street Fighter: David Dastmalchian diventa Mr Bison nell'incredibile fan-art di BossLogic - art di BossLogic dedicata all'attesissimo film live- Scrive cinema.everyeye.it