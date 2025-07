Venezia 82 | La Grazia di Sorrentino aprirà la Mostra

Venezia 82 si prepara a incantare il mondo con un’apertura d’eccezione: “La Grazia” di Paolo Sorrentino, scelto come film d’apertura. In anteprima mondiale mercoledì 27 agosto nella Sala Grande, questa pellicola promette di catturare l’attenzione di tutti gli appassionati di cinema e di segnare un nuovo capitolo nel prestigioso festival veneziano. La magia sta per iniziare, e il palcoscenico è pronto a svelare un capolavoro imperdibile.

" Sono molto felice che l'82° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si apra con il nuovo e attesissimo film di Paolo Sorrentino ", ha dichiarato in una nota il direttore della Mostra Alberto Barbera, aggiungendo che la carriera di Sorrentino è iniziata a Venezia nel 2001 con il suo primo lungometraggio "L'uomo in più".

