Questore Roma | nessuno in pericolo vita

Il questore di Roma, Massucci, ha aggiornato sulla grave esplosione avvenuta questa mattina presso l'ospedale San Filippo Neri, chiarendo che, fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita. L’incidente, causato da un problema nel processo di scarico del Gpl, ha coinvolto operatori e soccorritori rimasti feriti. La pronta risposta delle forze dell’ordine e dei sanitari ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta la solidità del sistema di emergenza.

11.25 Il questore di Roma Massucci ha fatto il punto sull'esplosione di stamane, a margine di un'iniziativa all'ospedale San Filippo Neri. "Purtroppo è stato un incendio grave, pare disceso da un incidente nella fase di scarico del Gpl. Gli operatori di PS e altri soccorritori sono stati investiti da quest'esplosione molto forte e ora sono nei vari ospedali. Non mi risultano situazioni di pericolo di vita. Ci sono delle ustioni un po' per tutti, mi risultano anche 16 civili, tra cui i gestore del distributore". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: questore - roma - pericolo - vita

Massucci (Questore di Roma): “La sicurezza non è un costo per le aziende, ma un investimento” - Massucci, questore di Roma, sottolinea che la sicurezza non dovrebbe essere vista come una spesa, ma come un investimento fondamentale per lo sviluppo e il benessere delle aziende.

Si sarebbero sposati a Malta e le violenze, nella loro vita di coppia, erano quotidiane. È l'ultima ricostruzione degli inquirenti su Rexal Ford, il 46enne americano fermato in Grecia per l'omicidio della bimba di pochi mesi trovata morta a Villa Pamphili (Roma) e Vai su Facebook

Roma, esplode distributore di benzina: almeno 20 i feriti. “Mezz’ora dopo sarebbe stata una strage” - Carabinieri: Operazioni difficili per presenza bombole; Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero | Almeno 21 i feriti; Esplosione Roma, cosa è successo: l'incidente nella fase di scarico del gpl e l'incendio, poi i soccorsi e l'esplosione devastante. La ricostruzione.

Roma: si è insediato il questore Massucci | Polizia di Stato - Assegnato alla questura di Roma, ha ricoperto, negli anni, gli incarichi di vicedirigente del commissariato di P. Segnala poliziadistato.it

Questore, Roma è e resta una città sicura - Notizie - Ansa.it - E' quanto ha affermato il nuovo questore di Roma, Carmine Belfiore, parlando con i giornalisti nel corso di un incontro negli uffici di via San Vitale. Si legge su ansa.it