Fiumicino il tratto finale del lungomare intitolato a Jacques Sernas

Fiumicino – Alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini e dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, si è tenuta questa mattina la cerimonia di intitolazione del tratto finale del Lungomare di Ponente, in località Fregene, che da oggi porterà il nome di Largo Jacques Sernas, nato a Kanuas (Lituania) il 30071925 e deceduto a Roma il 03072015. L'iniziativa vuole rendere omaggio a una figura significativa per la comunità locale e per la storia culturale del territorio. Sernas, eclettico attore, è stato "Pioniere" della la nascita del "Villaggio dei Pescatori", uno dei luoghi simbolo di Fregene, a ridosso della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.