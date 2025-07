Tra Katy Perry e Orlando Bloom è rottura

Roma, 4 luglio 2025 – Dopo anni sotto i riflettori come una delle coppie più seguite dello showbiz, Katy Perry e Orlando Bloom si sono ufficialmente lasciati. A riportare la notizia sono stati diversi media statunitensi, tra cui People e USA Today, citando un comunicato congiunto dei portavoce delle due star. Separati ma uniti per la loro figlia, la coppia ha attraversato un periodo di "trasformazione della relazione" negli ultimi mesi, dimostrando che anche nelle difficoltà, il rispetto e l'amore familiare prevalgono.

Roma, 4 luglio 2025 – Dopo anni sotto i riflettori come una delle coppie più seguite dello showbiz, Katy Perry e Orlando Bloom si sono ufficialmente lasciati. A riportare la notizia sono stati diversi media statunitensi, tra cui People e USA Today, citando un comunicato congiunto dei portavoce delle due star. Separati ma insieme per la figlia. Secondo la nota, la coppia ha attraversato un periodo di "trasformazione della relazione" negli ultimi mesi, scegliendo di concentrarsi sul cosiddetto co-parenting (che si traduce letteralmente con "genitorialità condivisa" e indica la collaborazione tra due genitori separati per crescere insieme i figli, mantenendo un rapporto cooperativo) della figlia Daisy Dove Bloom, nata nel 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net