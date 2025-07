La grazia di Paolo Sorrentino è il film di apertura di Venezia 2025

La magia del cinema si riaccende con "La grazia" di Paolo Sorrentino, il film che aprirà l'82 Mostra del Cinema di Venezia 2025. Con Toni Servillo ancora protagonista, questa nuova opera promette di incantare e sorprendere gli spettatori di tutto il mondo. Presentato in prima mondiale il 27 agosto nella Sala Grande, segna un emozionante ritorno del grande regista napoletano. Sono molto felice che ad aprire...

Annunciato il film d'apertura della Biennale Cinema, è la nuova fatica di Paolo Sorrentino che sarà presentata in concorso e vedrà nuovamente protagonista Toni Servillo. La grazia di Paolo Sorrentino inaugurerà l'82 Mostra del Cinema di Venezia. Il nuovo lavoro del regista partenopeo sarà il film d'apertura e verrà presentato in prima mondiale il 27 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. "Sono molto felice che ad aprire l'82. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia sia il nuovo, attesissimo film di Paolo Sorrentino" ha dichiarato il direttore Alberto Barbera.

