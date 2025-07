Elisa Isoardi sulla foto con Matteo Salvini | Chiedo scusa Le prime parole sul nuovo amore

Elisa Isoardi, volto amatissimo della televisione italiana, ha recentemente fatto molto parlare di sé non solo per il nuovo show su Rai1, ma anche per una foto che la ritrae con Matteo Salvini. Durante un’intervista al Corriere della Sera, l’ex conduttrice ha chiesto scusa per quella immagine, lasciando intendere emozioni e riflessioni sul suo attuale percorso sentimentale. Ma cosa c’è dietro questa scottante immagine?

Elisa Isoardi è uno dei volti più riconoscibili e apprezzati della televisione: dopo Linea Verde Italia, per lei è il momento di aprire il Bar Centrale, il nuovo people show che conduce su Rai1 a partire dall’autunno 2025. Sentimentalmente, è un periodo di certo sereno: oggi è legata allo chef Ernesto Iaccarino, su cui non si è sbilanciata più di tanto durante l’intervista al Corriere della Sera. Dove, però, ha chiesto “scusa” per la foto con Matteo Salvini del 2018, un “reato in prescrizione”. Elisa Isoardi, le parole sulla foto con Matteo Salvini. Un amore durato cinque anni: Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono detti addio nel 2018. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Elisa Isoardi sulla foto con Matteo Salvini: “Chiedo scusa”. Le prime parole sul nuovo amore

«Salvini? Era il 2018, ormai quel reato è passato in prescrizione. Volevo prendermi la libertà di dire io come stavano le cose. Ho sbagliato, chiedo scusa, ma sono passati 7 anni...» Vai su Facebook

