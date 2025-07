Esplosione a Roma in un distributore di carburante tetto volato a 300 metri | 29 feriti?Lo scoppio durante lo scarico del Gpl | LIVE

Un’onda di shock scuote Roma: alle 8:18 un'esplosione in un distributore di carburante, con il tetto che vola a 300 metri di altezza, ha causato 29 feriti e danni ingenti ai palazzi circostanti. Il boato, udito da Eur a Trieste, ha lasciato tutti sotto choc mentre le autorità avviano un’indagine per chiarire le cause. Meloni segue con attenzione questa drammatica emergenza, stringendosi ai feriti e alle loro famiglie.

Lo scoppio, alle 8 e 18, sentito distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Danni ai palazzi circostanti, l'incendio non è ancora domato. Avviata un'indagine. Meloni: «Seguo con attenzione l'evolversi della situazione, vicini ai feriti».

Cosa sappiamo sull’esplosione del distributore Gpl in via Gordiani a Roma: il video dello scoppio - La dinamica dell'esplosione avvenuta questa mattina in via Gordiani, dove una stazione di servizio Gpl è saltata in aria, è ancora da chiarire ... Lo riporta fanpage.it

Esplosione ad un distributore di benzina a Roma, 21 i feriti, nessuno sarebbe in gravi condizioni - Tra i feriti pompieri, operatori del 118 e anche alcuni passanti, nessuno sarebbe in gravi condizioni. Da ansa.it