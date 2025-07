Esplosione Roma l' allarme fumo in tutta la città | Non aprite le finestre In molti con mascherine

Un’esplosione improvvisa a Roma ha scosso la città, generando un’ondata di allarme e preoccupazione tra cittadini e autorità. L’incidente, avvenuto in un distributore di benzina e visibile anche sui sismogrammi, ha scatenato una vasta emergenza con fumo denso e richieste di massima prudenza. Mentre la capitale si mobilita per garantire sicurezza, restate aggiornati su sviluppi e misure di protezione.

Una esplosione in un distributore di benzina visibile anche sui sismogrammi. Come mostra sui social Simone Atzori, ricercatore Ingv, si vedono gli effetti del fortissimo boato di stamattina a Roma.

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

Un boato ha investito la Capitale alle 8.18 di venerdì mattina. Poi si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri sulla zona di via dei Gordiani 32, al Prenestino, zona Sud Est di Roma. A esplodere un deposito di ga

Esplosione Roma, il boato visibile anche sui sismogrammi. «L'incendio ha provato effetti a catena»; Scoppia un distributore di benzina al Prenestino, tetto volato a 300 metri. I residenti: «In aria pezzi di vetro e ferro». Meloni: «Seguiamo la situazione»; Roma, esplosione al distributore di benzina: il boato sentito in tutta la città.

Esplosione Roma, l'allarme fumo in tutta la città: «Non aprite le finestre». In molti con mascherine - Come mostra sui social Simone Atzori, ricercatore Ingv, si vedono gli effetti del fortissimo boato di stamattina a ...

Esplode un distributore di benzina. Paura a Roma - Un boato ha terrorizzato i cittadini del quartiere Prenestino, e non solo, a Roma.