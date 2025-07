Marvel | la Fase Cinque si è ufficialmente conclusa e solo un progetto annunciato non è stato realizzato

La Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe si è ufficialmente conclusa con il debut di Ironheart, segnando un capitolo ricco di alti e bassi. Dopo una serie di debutti e qualche incertezza, i Marvel Studios hanno tentato di rinnovarsi, adattandosi alle critiche e alle aspettative dei fan. Ora, mentre si apre la porta alla prossima avventura, ci chiediamo: quali sorprese ci riserverà la futura fase? Resta con noi per scoprirlo!

Con l'uscita di Ironheart, la Fase 5 dell'MCU si è conclusa tra alti e bassi, solo un film annunciato non è riuscito a vedere la luce. La Fase Cinque del Martvel Cinematic Universe si è conclusa questa settimana con l'ultimo episodio di Ironheart. In passato, queste Fasi avevano una struttura più definita, ma stavolta i Marvel Studios hanno cercato di tamponare le falle e correggere il tiro dopo l'accoglienza controversa riservata a molti dei progetti recenti. La Fase Cinque si era aperta con Ant-Man and The Wasp: Quantumania, deludente sequel che poneva il villain Kang al centro della narrazione nello stesso momento in cui sull'interprete Jonathan Majors piovevano le accuse di violenza domestica che hanno portato al suo licenziamento da parte di Disney. 🔗 Leggi su Movieplayer.it