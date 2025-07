Grande cinema italiano per PiperFilm In attesa di Paolo Sorrentino a Venezia

la nostra passione per il cinema italiano di qualità. Ora, mentre aspettiamo con entusiasmo il ritorno di Sorrentino a Venezia, PiperFilm continua a celebrare i grandi talenti nazionali con opere imperdibili di Pietro Marcello e Carolina Cavalli. Un viaggio tra storie autentiche e visioni innovative, pronto a sorprendere il pubblico e rafforzare il nostro impegno nella promozione del cinema italiano nel mondo.

I nuovi film di Pietro Marcello e Carolina Cavalli tra i titoli italiani di PiperFilm. E il nuovo film del regista napoletano apre la Mostra del Cinema di Venezia con La Grazia. È passato un anno da quando abbiamo iniziato a parlare di PiperFilm, da quando proprio a Riccione si presentavano annunciando la distribuzione di Parthenope di Paolo Sorrentino. Nel frattempo il film è uscito, ha avuto un'ottima risposta di pubblico, e ha consolidato Piper come solida nuova realtà distributiva italiana, che ci ha portato altri titoli interessanti, tra cui La città proibita, ultimo grande lavoro di Gabriele Mainetti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande cinema italiano per PiperFilm. In attesa di Paolo Sorrentino (a Venezia)

PARTHENOPE (Paolo Sorrentino - Italia 2024) Salone Snaporaz Venerdì 25 Ottobre ore 18.45-21.15 Sabato 26 Ottobre ore 18.45-21.15 Domenica 27 Ottobre ore 16.15-18.45-21.15 Lunedì 28 Ottobre ore 18.45-21.15 Martedì 29 Ottobre ore 18.45-21.15 www Vai su Facebook

