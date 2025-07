Lotta Europei U 20 | bronzo per Fabiana Rinella Casarola oggi per il terzo posto

La passione e la tenacia degli atleti italiani brillano ancora una volta ai Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica, in corso al PalaMare di Caorle. Dopo il successo di Fabiana Rinella con il bronzo nella categoria dei 55 kg, oggi è il turno di Angela Casarola, pronta a conquistare il terzo gradino del podio. La quarta giornata si rivela un vero trionfo per il movimento giovanile italiano,che continua a scrivere pagine di orgoglio e determinazione.

Fabiana Rinella, categoria al limite dei 55?kg, ha conquistato un magnifico bronzo ai Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica. Oggi Angela Casarola in lizza per il terzo gradino del podio. La quarta giornata dei Campionati Europei Under 20 di lotta olimpica, in svolgimento al PalaMare di Caorle, ha regalato all’Italia una grande soddisfazione. Fabiana Rinella, categoria al limite dei 55?kg, ha conquistato un magnifico bronzo: nel match decisivo contro la francese Lilya Cohen, ha imposto la sua superiorità , chiudendo già nel primo tempo con un netto 10-0. È il primo podio azzurro della competizione! Rinella aggiunge così un altro metallo prezioso al suo giovane ma già ricco palmares. 🔗 Leggi su Sportface.it

