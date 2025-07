Mattarella aperto ma moderato con Trump | Partnership Italia-Usa insostituibile ma sia equa

In un contesto globale segnato da crisi e tensioni, la visita di Mattarella al presidente Trump sottolinea l'importanza di una collaborazione Italia-USA equilibrata e rispettosa. Mantenendo un approccio aperto ma moderato, il presidente italiano ribadisce che questa partnership è insostituibile per affrontare sfide come Ucraina e Medio Oriente. La diplomazia tra i due paesi si dimostra fondamentale per promuovere stabilità e pace nel mondo.

"Di fronte a una congiuntura internazionale caratterizzata da sfide molteplici e complesse, a partire dalle drammatiche situazioni in Ucraina e Medio Oriente, Stati Uniti e Italia condividono l'obiettivo di promuovere percorsi di stabilizzazione e di pace".

