Calciomercato Fiorentina una big italiana forte su Kean L’indiscrezione che preoccupa i tifosi viola

Il calciomercato della Fiorentina si infiamma, con grandi club italiani e europei pronti a sfidarsi per Moise Kean. L’attaccante, talento classe 2000, ha acceso gli occhi di numerosi top team, tra cui l’Inter, che monitora attentamente la sua situazione. Una possibile cessione potrebbe scuotere il mercato viola e non solo: i tifosi sono in trepidante attesa, consapevoli che ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Calciomercato Fiorentina: Kean osservato speciale, l'Inter monitora la situazione. Le ultime Il calciomercato Fiorentina si intreccia con i movimenti dei top club europei e, in particolare, con le strategie dell'Inter. A far parlare è il nome di Moise Kean, attaccante classe 2000 che, dopo il trasferimento a Firenze, ha attirato l'attenzione di diverse squadre, tra .

Calciomercato Fiorentina, nel mirino Nadir Zortea per rinforzare ulteriormente la fascia. L’indiscrezione - Nel calciomercato della Fiorentina, Nadir Zortea si profila come obiettivo principale per potenziare la fascia.

