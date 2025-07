i 23 anni del pisa folk festival raccontati dal suo fondatore

Dal cuore di Pisa nasce un festival che ha sfidato il tempo, crescendo con passione e autenticità. I 23 anni del Pisa Folk Festival raccontano una storia di dedizione e musica condivisa, capace di unire generazioni e stili diversi. Dalla prima edizione sold out dedicata a Pino Daniele, fino agli eventi imminenti, lo Scotto si prepara a vivere un’altra estate di emozioni e tradizione. Un viaggio musicale che continua a sorprenderti, pronto a coinvolgerti ancora una volta.

Pisa - Un festival partito dal basso, che ha saputo evolversi e crescere pur mantenendo forte la propria identità e la propria ‘mission’. Una maturità che si sente e si percepisce ad ogni appuntamento. È il Pisa Folk Festival, giunto alla sua 23° edizione. Dopo il primo concerto sold out dedicato alle note di Pino Daniele, adesso lo Scotto si appresta ad accogliere altri due concerti: la serata gratuita (venerdì 4 luglio) con “Arneo Tambourine project” che vedrà sul palco un gruppo di eccezionali tamburellisti coadiuvati da altri musicisti e dalle voci più rappresentative del Tacco d’Italia e quella, da non perdere, di sabato 5 luglio che avrà come protagonisti Ginevra di Marco e Franco Arminio (biglietti: https:oooh. 🔗 Leggi su Lanazione.it