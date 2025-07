L’app My CUPRA evolve per l’estate

Con l’estate alle porte, CUPRA lancia un’inedita versione dell’app “My CUPRA”, pensata per rendere ogni viaggio elettrico più semplice e personalizzato. Grazie alla nuova funzione di pianificazione del percorso, i guidatori di Born e Tavascan possono configurare itinerari su misura, ottimizzando le soste presso le stazioni di ricarica. La scelta perfetta per vivere l’estate con stile, tecnologia e zero pensieri.

(Adnkronos) – Con l’arrivo della stagione estiva, CUPRA aggiorna l’app “My CUPRA” per offrire un’esperienza digitale ancora più efficiente a chi guida un’auto elettrica. Disponibile dalla versione 2.7.1, la nuova funzione di pianificazione del percorso permette di configurare viaggi personalizzati su misura per i modelli Born e Tavascan, includendo automaticamente le soste presso le stazioni . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: cupra - evolve - estate - adnkronos

BYD continua a crescere in Italia e nei mercati chiave europei.

L’app My CUPRA evolve per l’estate - Con l’arrivo della stagione estiva, CUPRA aggiorna l’app “My CUPRA” per offrire un’esperienza digitale ancora più efficiente a chi guida un’auto elettrica. Scrive msn.com

CUPRA protagonista a «Lazzaretto Estate 2022» - L'Eco di Bergamo - L’auto rimarrà in esposizione fino al 31 luglio, per tutta la durata di «Lazzaretto Estate 2022» 93FE310D- Segnala ecodibergamo.it