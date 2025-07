Esplosione Roma | la colonna di fumo dopo la deflagrazione

Un’improvvisa esplosione ha scosso Roma, interessando un deposito di gas in via dei Gordiani, vicino a una scuola nel quartiere Prenestino. La deflagrazione ha generato una colonna di fumo densa e preoccupante, mentre i soccorsi intervenivano rapidamente per aiutare i feriti e gestire l’emergenza. Il bilancio è ancora provvisorio, ma si parla di oltre 20 persone ferite e danni ingenti. La città si stringe attorno alle vittime di questa drammatica tragedia.

Un’esplosione ha interessato un deposito di gas in via dei Gordiani in zona Prenestino, a Roma. Ci sarebbero oltre 20 feriti. Alcune automobili sarebbe andate in fiamme. Il deposito e la stazione di rifornimento di gas Gpl dove si è verificata l’esplosione si trovano accanto ad una scuola. Nelle immagini la colonna di fumo dopo la deflagrazione e l’arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Esplosione Roma: la colonna di fumo dopo la deflagrazione

In questa notizia si parla di: esplosione - roma - colonna - fumo

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

#Roma Esplosione a un distributore gpl in via Gordiani. La questura fa sapere che ci sono 8 poliziotti feriti. Boato udito in tutta la città. Una densa colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. Vai su X

#Roma Incidente a un distributore di benzina. Un forte boato al prenestino si è sentito in molti quartieri della capitale. L'incidente è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna. Un'alta colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Vai su Facebook

Roma, esplosione in un distributore di benzina: colonna di fumo visibile da chilometri di distanza; Esplosione a Roma, incendio in un distributore di benzina e Gpl; Roma, violenta esplosione in un distributore: fiamme e feriti in zona prenestino.

Esplosione in un distributore di benzina a Roma, la colonna di fumo sopra la città - Poi si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri sulla zona di via dei Gordiani 32, al Prenestino, zona Sud Est della Capitale, visibile i ... Lo riporta msn.com

Esplosione Roma, la colonna di fumo si alza di fronte al parco Gordiani - A Roma, un’esplosione ha generato una densa colonna di fumo visibile di fronte al parco Gordiani. Riporta msn.com