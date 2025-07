Evasioni frequenti dal carcere di Prato 4 indagati | due sono della polizia penitenziaria

Un'escalation preoccupante scuote il carcere di Prato, con cinque evasioni dal luglio 2024 e quattro indagati, tra cui due appartenenti alla polizia penitenziaria. Una serie di incidenti che sollevano dubbi sulla sicurezza e sulla gestione della struttura, mettendo in luce le criticità del sistema penitenziario locale. La vicenda si sviluppa in un contesto complesso, con profonde implicazioni per l’ordine pubblico e la fiducia dei cittadini.

PRATO – Quattro indagati per l’evasione di un detenuto dal carcere di Prato: due sono appartenenti alla polizia penitenziaria. Dall’1 luglio del 2024 a oggi si sono verificate cinque evasioni di detenuti in regime di media sicurezza dal carcere di Prato. Si tratta di condannati per numerosi delitti in via definitiva, verificatisi, in particolare, il 27 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, il 26 maggio 2025, il 12 giugno 2025 e il 1 luglio 2025, nelle forme della fuoriuscita dal carcere e durante la fruizione di permessi premio e di permessi di necessitĂ . In due casi, i detenuti erano stati autorizzati a trascorrere il permesso alla casa di accoglienza Jacques Fresh, luogo peraltro sfruttato anche per l’occultamento e l’approvvigionamento di stupefacente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

