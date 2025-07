Da domani dazi antidumping Cina sui brandy Ue fino al 34,9%

Da domani, i brandy europei dovranno fare i conti con nuovi dazi antidumping in Cina, che variano dal 27,7% al 34,9% fino al 2028. La decisione, annunciata dal Ministero del Commercio cinese, rappresenta un colpo serio per le aziende del settore e potrebbe cambiare le regole del gioco nel mercato globale degli spirits. Come influenzerĂ questa mossa le vostre scelte di consumo e investimento?

La Cina ha deciso di imporre dazi antidumping tra il 27,7% e il 34,9% sull'import di brandy dall' Ue a partire da domani 5 luglio, per un periodo di cinque anni. Lo ha riferito il ministero del Commercio, comunicando "la sua decisione definitiva sull'inchiesta antidumping" basata sulla conclusione "che il brandy importato dall'Ue costituisca un caso di dumping", che l'industria nazionale del settore "è sottoposta a una minaccia sostanziale di danno" e che "esiste un nesso causale tra il dumping e la minaccia sostanziale di danno". La mossa è destinata ad aumentare le tensioni commerciali tra Pechino e Ue. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da domani dazi antidumping Cina sui brandy Ue, fino al 34,9%

