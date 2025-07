Roma incidente durante scarico Gpl | il video dell' esplosione

Purtroppo è stato un incendio grave che pare sia scaturito da un incidente durante lo scarico di GPL in un distributore di via dei Gordiani, a Roma. L'esplosione ha provocato oltre venti feriti tra soccorritori e passanti, lasciando un segno indelebile nel cuore della città. La scena di distruzione e il forte boato rimarranno impressi nella memoria dei romani, mentre si attende la conta dei danni e le cause dell'incidente.

Sono oltre venti le persone ferite, tra soccorritori e passanti, in seguito all'esplosione di un distributore di carburante posto in via dei Gordiani, a Roma, nel quartiere Prenestino. Al momento non si registrano deceduti, ma restano ancora ben impressi nella mente dei capitolini il forte boato e la densa colonna di fumo visibile da più parti della città. Poi sarà la volta della conta dei danni. "Purtroppo è stato un incendio grave che pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl - ha affermato il questore di Roma, Roberto Massucci, a margine di una iniziativa all'ospedale San Filippo Neri di Roma - Gli operatori di polizia che stavano effettuando l'intervento, come anche altri soccorritori, sono stati investiti da quest'esplosione molto forte e ora sono nei vari ospedali, fortunatamente non mi risultano situazioni di pericolo di vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, incidente durante scarico Gpl: il video dell'esplosione

