Chi è Mefisto? 5 cose da sapere sul nuovo cattivo del MCU interpretato da Sacha Baron Cohen

Preparati a scoprire tutto su Mefisto, il nuovo e intrigante antagonista del MCU interpretato da Sacha Baron Cohen. Dal suo passato misterioso alle sue potenzialità future, questo personaggio sta già facendo parlare i fan di tutto il mondo. Ma chi è davvero Mefisto? E quali sono le cinque cose fondamentali che devi sapere su di lui? Scopriamolo insieme e prepariamoci a un nuovo capitolo di avventure e sorprese nel universo Marvel.

Il segreto è svelato: i Marvel Studios hanno ufficialmente presentato Mefisto, un personaggio che i fan chiedevano di vedere fin dall'uscita di WandaVision  nel 2021 (in difesa di Kevin Feige, Sacha Baron Cohen  è stato scelto e ha girato le sue scene per Ironheart nel 2022). Il cattivo ha un discreto minutaggio nel finale di Ironheart e si afferma rapidamente come una minaccia terrificante e potente. Ora ha l'anima di Riri Williams in pugno e senza dubbio ha piani ancora più sinistri più brillanti personaggi del MCU.