BYD continua a crescere in Italia e nei mercati chiave europei

BYD si conferma protagonista in Italia e in Europa, rafforzando la propria presenza nel mercato automobilistico. Con una crescita costante e risultati sorprendenti, il marchio cinese conquista sempre più consensi, dimostrando che l’innovazione e la sostenibilità sono le vere chiavi del successo. Una crescita che promette di continuare, aprendo nuove frontiere per la mobilità del futuro.

(Adnkronos) – Nel mese di giugno 2025 BYD consolida la propria presenza sul mercato italiano, raggiungendo una quota dell’1,7% con 2.535 immatricolazioni tra vetture e veicoli commerciali leggeri, segnando un +12,8% rispetto a maggio. Il primo semestre dell’anno registra un totale di 10.819 unità vendute, confermando un trend di crescita solido e continuo. Uno dei principali . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

