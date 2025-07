GHALI e ANNA a Villa Manin le due superstar della scena musicale contemporanea

Sei pronto a vivere due serate indimenticabili all'insegna della musica contemporanea? Villa Manin di Passariano si trasforma in il palcoscenico di superstar come Ghali e Anna, pronti a regalare emozioni forti e spettacoli unici. Due giorni di pura energia, ritmo e passione, organizzati da VignaPR e FVG Music Live. Si comincia...

Due giorni, due concerti, due artisti, un palco, mille emozioni. Emozioni forti se il palco è quello di Villa Manin a Passariano di Codroipo, e i concerti sono quelli di due superstar del pop, rap e trap italiani come GHALI e ANNA, che si terranno rispettivamente venerdì 4 e sabato 5 luglio 2025, entrambi organizzati da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con ERPAC FVG, PromoTurismoFVG e il Comune di Codroipo. Si comincia venerdì 4 luglio, con uno degli artisti più apprezzati dell’ultimo decennio: GHALI. La sua estate a tutto live entra sempre più nel vivo: arriva a Codroipo il SUMMER TOUR 2025, la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti che lo vedrà calcare i palchi delle rassegne musicali più importanti d’Italia per tradurre in musica ed energia live tutto il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - GHALI e ANNA a Villa Manin le due superstar della scena musicale contemporanea

In questa notizia si parla di: villa - manin - superstar - ghali

Gianna Nannini domenica 6 luglio a Villa Manin di Codroipo - Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile: domenica 6 luglio, nel meraviglioso scenario di Villa Manin a Codroipo, torna la regina del rock italiano, Gianna Nannini.

GHALI e ANNA a Villa Manin le due superstar della scena musicale contemporanea; Ghali ha annunciato il tour estivo; Thirty Seconds To Mars. Le foto del concerto a Gorizia!.

Scaletta Ghali a Codroipo, 4 luglio 2025 (data zero) - In attesa di pubblicarla subito dopo il live, vediamo insieme come potrebbe presentarsi la scalet ... Si legge su msn.com

Brunori Sas incanta Villa Manin - Un concerto emozionante che ha visto protagonista il cantautore calabrese, acclamato dal pubblico per la sua autenticità e profondità espressiva. Secondo udinetoday.it