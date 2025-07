Wimbledon 2025 | oggi in campo Mattia Bellucci e Luciano Darderi per il terzo turno Ecco dove vederli in diretta TV e streaming

Oggi a Wimbledon 2025, il percorso di Mattia Bellucci e Luciano Darderi entra nel vivo con il terzo turno, offrendo agli appassionati un’emozionante opportunità di seguire da vicino le gesta dei nostri talenti. Dove poterli sostenere in diretta TV e streaming? Sky e Now trasmettono ogni scambio, regalando agli spettatori momenti unici e coinvolgenti. Scopriamo insieme come tifare i nostri campioni verso la conquista degli ottavi!

Venerdì 4 luglio 2025 – Mattia Bellucci e Luciano Darderi tornano in campo oggi per disputare il terzo turno del singolare maschile di Wimbledon 2025, in cerca di un posto tra gli ottavi di finale dello storico torneo londinese. Entrambi gli azzurri saranno protagonisti in match trasmessi in diretta TV e streaming su Sky e Now. Bellucci sfida Cameron Norrie sul Campo 1. Il 23enne Mattia Bellucci, attualmente numero 73 del ranking ATP, affronterà il britannico Cameron Norrie, n.61 al mondo, in un primo confronto diretto. Il match si giocherà sul Campo 1 come secondo incontro in programma: il via è previsto attorno alle 16:30 italiane, dopo il match femminile Parry-Kartal che apre la giornata alle 13 locali (14 in Italia).

LIVE Wimbledon, oggi in campo Paolini, Darderi e Bellucci. E c'è pure Alcaraz - Oggi a Wimbledon si accendono i riflettori sugli azzurri: Paolini, Darderi e Bellucci scendono in campo nei singolari, pronti a conquistare il prestigioso torneo.

