Perché Neil Druckmann ha abbandonato The Last of Us?

Neil Druckmann, mente brillante dietro a “The Last of Us,” ha annunciato il suo addio alla serie HBO dopo la seconda stagione, lasciando fan e addetti ai lavori sorpresi. La decisione, motivata da ragioni personali e professionali, apre un nuovo capitolo per il franchise. Ma cosa significa questa scelta per il futuro dell’universo di Joel ed Ellie? Scopriamolo insieme.

Neil Druckmann ha annunciato che lascerà la serie TV “The Last of Us” della HBO. Come annunciato ufficialmente dallo stesso showrunner, Druckmann ha deciso di abbandonare la serie HBO dopo la seconda stagione per diversi motivi. “ Ho preso la difficile decisione di abbandonare il mio coinvolgimento creativo in The Last of Us su HBO “, ha dichiarato Druckmann in una dichiarazione pubblicata sull’account Instagram ufficiale di Naughty Dog, lo studio di videogiochi che ha creato il franchise di “The Last of Us”. “ Con il lavoro completato sulla seconda stagione e prima che inizi qualsiasi lavoro sulla terza, ora è il momento giusto per me di concentrarmi completamente su Naughty Dog e sui suoi progetti futuri, tra cui la scrittura e la regia del nostro entusiasmante prossimo gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet, insieme alle mie responsabilità di Studio Head e Head of Creative “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché Neil Druckmann ha abbandonato The Last of Us?

