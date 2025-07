Un pitbull mi ha azzannata in volto Mi colava il sangue dalle labbra | paura e terrore per Cody Davies

una tranquilla uscita serale si è trasformata in un incubo. Cody Davies, sconvolta e sanguinante, ha condiviso sui social il suo terrore dopo essere stata aggredita da un pitbull. La ragazza stava solo cercando di coccolare un cane quando l’inaspettato attacco ha cambiato radicalmente la sua notte. Un episodio che mette in luce quanto possa essere imprevedibile e pericolosa una semplice passeggiata, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Una tranquilla uscita serale con una amica si è trasformato in un vero e proprio incubo. Sui social Cody Davies ha raccontato “di essere stata fortunata a non perdere il labbro, dopo essere stata sbranata da un pitbull”. La ragazza era in giro con un’amica quando l’incidente è avvenuto intorno all’una di notte di domenica 29 giugno. Cody ha raccontato di essersi fermata ad accarezzare un cane che ha descritto come un “cane tipo pitbull”, prima che questo le saltasse addosso e le mordesse il viso. La 31enne è stata trasportata all’ospedale di Aintree a Liverpool, dove ha ricevuto 20 punti di sutura al viso, ed è stata dimessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it