Villa Pamphili | genitori Anastasia a Roma sentiti da pm

I genitori di Anastasia, la giovane russa trovata morta a Villa Pamphili insieme alla piccola Andromeda, si recheranno a Roma per essere ascoltati dai pubblici ministeri. Questa testimonianza potrebbe rappresentare un passo cruciale nel complesso procedimento giudiziario contro Francis Kaufmann, l’americano accusato del tragico decesso. La loro presenza si inserisce in un contesto che sta scuotendo l’opinione pubblica e potrebbe rivelare dettagli fondamentali sulla vicenda.

Sono a Roma i genitori di Anastasia, la russa trovata morta a Villa Pamphili assieme alla figlia di pochi mesi Andromeda per la cui morte è accusato l'americano Francis Kaufmann. I familiari della donna, secondo quando si apprende, saranno sentiti dai magistrati di piazzale Clodio. Kaufmann dovrebbe essere estradato in Italia la settimana prossima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Villa Pamphili: genitori Anastasia a Roma, sentiti da pm

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

