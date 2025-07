Napoli Osimhen non decide | spunta ipotesi clamorosa sul suo futuro

Napoli e Osimhen, un sodalizio che sembra al centro di un enigma senza soluzione. Tra voci di mercato e ipotesi clamorose, il futuro dell’attaccante nigeriano rimane incerto, alimentando suspense e attese. La clausola da 75 milioni è sospesa, mentre il giocatore sembra voler prendersi tempo, vivendo le vacanze senza fretta di decidere. Ma cosa riserva il destino di uno dei pilastri del Napoli? Il mistero si infittisce e il calciomercato si anima di nuove sorprese.

Forse c'era da aspettarselo, forse i principali siti scommesse avrebbero potuto prevedere tutto, d'altronde siamo al punto di partenza, a quanto accaduto un anno fa. Victor Osimhen resta un problema per il Napoli. Resta il problema del mercato. I 75 milioni della clausola al momento sono sospesi. Perché nessuno la copre. Perché non ci sono accordi con il giocatore. Perché Osi rifiuta e va avanti, si gode le vacanze e per ora non ha intenzione di valutare nuove proposte. Intanto si avvicina l'inizio della prossima stagione. Il Napoli si ritroverà il 15 e il 17 luglio partirà per Dimaro. Ci sarà anche Osi nel gruppo di Conte? Possibile, probabile.

