La fine del caldo insopportabile in Emilia-Romagna | break temporali dove e quando

Bologna, 4 luglio 2025 – Ultimi giorni di caldo afoso in Emilia-Romagna? L’idea è quella. Come abbiamo già detto nei giorni scorsi, l’estate è appena iniziata, ma giugno ha portato una caldo anomalo e anticipato. Ora le temperature di luglio rientreranno nella norma del periodo. Ci aspetta un break temporalesco all’inizio della prossima settimana con l’indebolimento dell’anticiclone africano. Questo significa che ci sarà un calo delle temperature, anche se continueranno a esserci le notti tropicali. Ecco tutte le tendenze e le previsioni meteo per la nostra regione. Picco del caldo. Il giorno del picco del caldo è oggi, venerdì 4 luglio: le massime avranno valori di 3637 gradi nelle pianure interne, intorno 3134 nella fascia costiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it