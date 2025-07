Caos voli in Francia oltre mille aerei cancellati per lo sciopero | Vacanze saltate per migliaia di persone

Il caos dei voli in Francia ha gettato nel disordine migliaia di vacanze e programmi di viaggio, mentre lo sciopero dei controllori aerei prosegue da due giorni, causando oltre mille cancellazioni. La protesta ha scatenato l’ira del governo, che denuncia un impatto inaccettabile sul benessere di oltre mezzo milione di persone. La situazione rimane critica, e le ripercussioni potrebbero protrarsi ancora a lungo. Continua a leggere per scoprire come si evolve questa crisi.

Caos voli in Francia dove, per uno sciopero dei controllori che dura da due giorni, sono stati cancellati oltre mille aerei con vacanze saltate per migliaia di persone. Ira del governo: "272 persone avranno un impatto sul benessere di oltre mezzo milione di persone, inaccettabile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

