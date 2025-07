Ecoitaliasolidale | Riccardo Pica continua a vivere nell’impegno per il Parco della Madonnetta

La memoria di Riccardo Pica vive ancora oggi, alimentata dalla passione di Ecoitaliasolidale e dall’impegno costante nel preservare il Parco della Madonnetta. A distanza di anni, il suo ricordo sprona a trasformare il dolore in azioni concrete per tutela e rinascita di spazi verdi spesso dimenticati. Il desiderio è quello di fare di ogni angolo un luogo di speranza e rinascita, perché Riccardo merita di essere ricordato non solo nel cuore, ma anche attraverso un impegno tangibile per il futuro.

Ostia, 4 luglio 2025- “il 3 luglio Riccardo Pica avrebbe compiuto 20 anni. Lo abbiamo ricordato questa mattina, insieme alla madre Daniela Salustri, nel luogo a lui più caro: il Parco della Madonnetta. Un luogo che, nonostante il degrado e l’abbandono, continua a custodire la memoria di un ragazzo la cui vita è stata spezzata troppo presto, il 26 febbraio 2021, proprio tra quei sentieri.” Così in un comunicato Ecoitaliasolidale. “Il Parco della Madonnetta, ex Punto Verde Qualità, è oggi simbolo di ciò che non dovrebbe mai accadere: promesse disattese, strutture vandalizzate, insicurezza diffusa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: parco - madonnetta - ecoitaliasolidale - riccardo

Ecoitaliasolidale: Riccardo Pica continua a vivere nell’impegno per il Parco della Madonnetta; Acilia, sopralluogo di Ecoitaliasolidale con Daniela Salustri, madre di Riccardo Pica, al Parco della Madonnetta; Acilia, Parco della Madonnetta, ...per non dimenticare Riccardo il sopralluogo di Ecoitalia solidale con Daniela Salustri.

Acilia, ricordato oggi al Parco della Madonnetta il giovanissimo Riccardo Pica - L’iniziativa si è conclusa con i genitori di Riccardo che hanno posizionato il ‘primo mattone’ con la scritta ‘Parco Riccardo Pica - Si legge su ostiatv.it

Acilia, sopralluogo di Ecoitaliasolidale con Daniela Salustri, madre di Riccardo Pica, al Parco della Madonnetta - Acilia (Rm) – Venerdì 7 febbraio si è svolto un sopralluogo, organizzato dall’Associazione ambientalista Ecoitaliasolidale, presso il Parco della Madonnetta, ad Acilia, per sensibilizzare l'opinione ... Lo riporta ostiatv.it