Cina | rassicura Europa su fornitura terre rare nel contesto dei controlli su export

La Cina rassicura l’Europa sulla continuità delle forniture di terre rare, sottolineando che queste non rappresentano un problema nelle relazioni bilaterali. Il ministro Wang Yi ha ribadito che le esportazioni di questi elementi strategici sono stabili e non devono causare tensioni tra i due blocchi. In un contesto di crescenti controlli sul commercio internazionale, questa dichiarazione mira a consolidare la collaborazione e a prevenire eventuali crisi di approvvigionamento.

Il ministro cinese degli Esteri Wang Yi ieri ha dichiarato che le esportazioni di terre rare non sono mai state e non devono diventare un problema tra Cina ed Europa. Wang, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa congiunta con il ministro tedesco degli Esteri Johann Wadephul a Berlino. Rispondendo a una domanda sulle preoccupazioni delle aziende europee per i controlli sulle esportazioni di terre rare da parte della Cina, Wang ha sottolineato che e’ un diritto sovrano e una responsabilita’ internazionale per ogni Paese imporre le necessarie regolamentazioni sui prodotti a duplice uso – beni che possono servire sia per scopi civili che militari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: rassicura Europa su fornitura terre rare nel contesto dei controlli su export

