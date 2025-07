L’anno di formazione e prova per i docenti a seguito di passaggio di ruolo | normativa criteri modelli e responsabilità dirigenziali alla luce delle disposizioni 2024 2025

L’anno di formazione e prova rappresenta un momento cruciale nel percorso professionale dei docenti, specialmente dopo il passaggio di ruolo. La normativa 2024/2025 amplia gli obblighi e le modalità, sottolineando il suo ruolo fondamentale come tappa valutativa e formativa. Questo processo non è solo un adempimento burocratico, ma un’occasione per rafforzare l’identità docente, migliorare la progettazione educativa e potenziare le competenze. Scopriamo insieme le novità, i criteri e le responsabilità dirigenziali in questa fase strategica.

L'anno scolastico 20242025 vede confermata la centralità dell'anno di formazione e prova nel percorso professionale dei docenti, estendendone obblighi e modalità anche a coloro che accedono a un nuovo ruolo per passaggio da un ordine o grado di istruzione all'altro. Non si tratta di un adempimento burocratico, ma di un segmento valutativo e formativo decisivo nel definire l'identità docente, la qualità della progettazione, la capacità relazionale e l'impatto pedagogico del neoimmesso nel nuovo ruolo.

